Лекция о Герое Советского Союза прошла в Химках
2 июня на площадке химкинского предприятия НПО «Энергомаш» состоялась патриотическая лекция, посвященная подвигу младшего лейтенанта Михаила Алексеевича Родионова, которому посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Встречу открыл лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов.
Он отметил: «Сегодняшняя лекция проходит в рамках программы „Успех V единстве поколений“. Михаил Родионов — пример беззаветной преданности Родине. Мы хотим, чтобы сотрудники предприятий и молодежь знали: звание Героя Советского Союза присвоено ему посмертно за подвиг, который он совершил, защищая нашу страну».
Участники встречи узнали, что в одном из сражений младший лейтенант проявил исключительное мужество, прикрывая товарищей и уничтожая противника до последнего патрона. Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная добавила, что проведение подобных лекций на ведущих промышленных предприятиях Химок помогает сохранять связь между героическим прошлым и настоящим, воспитывая в людях уважение к истории страны.