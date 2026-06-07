Лекция о Герое Советского Союза прошла в Химках

Он отметил: «Сегодняшняя лекция проходит в рамках программы „Успех V единстве поколений“. Михаил Родионов — пример беззаветной преданности Родине. Мы хотим, чтобы сотрудники предприятий и молодежь знали: звание Героя Советского Союза присвоено ему посмертно за подвиг, который он совершил, защищая нашу страну».

Участники встречи узнали, что в одном из сражений младший лейтенант проявил исключительное мужество, прикрывая товарищей и уничтожая противника до последнего патрона. Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная добавила, что проведение подобных лекций на ведущих промышленных предприятиях Химок помогает сохранять связь между героическим прошлым и настоящим, воспитывая в людях уважение к истории страны.