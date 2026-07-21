Лекция о Герое Советского Союза прошла в Химках

В этом году отмечается 105 лет со дня рождения Владимира Михайловича Тюкова — старшего лейтенанта, заместителя командира эскадрильи 502‑го штурмового авиационного полка, чье мужество стало примером беззаветного служения Родине. В Химках для учащихся школы «Лига Первых» провели лекцию о судьбе героя: ребята узнали о подвигах летчика в годы Великой Отечественной войны, о его самоотверженности и вкладе в общую Победу. К встрече присоединились лидеры Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева, Владислав Степушин и Алина Шалимова. Участники подчеркнули, что знакомство с историями героев помогает молодежи по‑новому взглянуть на прошлое страны, воспитывает уважение к защитникам Отечества и чувство ответственности за будущее России.

«Встречи программы „Успех V единстве поколений“ помогают сохранить живую связь с историей родного края, напоминая молодежи о людях, которые прославили свою малую родину и ценой собственной жизни отстояли свободу страны», — сказала Алина Шалимова.

Особый интерес у школьников вызвали архивные материалы и редкие исторические факты о жизни героя‑земляка.

«Память о героях Великой Отечественной войны — это основа нашей исторической преемственности. Пока мы рассказываем детям о подвигах таких людей, как Владимир Тюков, их мужество и любовь к Родине продолжают жить в сердцах новых поколений. Именно поэтому патриотическая работа остается одним из важнейших направлений нашей деятельности», — подчеркнула Ольга Игнатьева.

Депутат Юлия Ишкова также отметила, что цикл патриотических мероприятий в Химках продолжается. Уроки мужества, памятные акции и тематические встречи укрепляют связь поколений и помогают сохранять историческую правду — и именно такие события делают прошлое не просто строками в учебнике, а живой, близкой каждому историей.