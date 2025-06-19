Лекция о герое Советского Союза Леониде Голикове прошла в Химках

Открытый урок истории о Леониде Голикове провели в «Умной библиотеке» в Химках. Слушателям рассказали о жизни пионера-героя и участника Великой Отечественной войны.

Леонид Голиков родился Псковской области. Война началась, когда будущему герою было всего 15 лет. Он присоединился к партизанскому движению: выходил в разведку, а также участвовал в подрывах техники врага. Так, во время одного из заданий Леонид убил немецкого генерал-лейтенанта и заполучил важные документы. Очередной бой для тогда уже 16-летнего мальчика 24 января 1943 года закончился героической гибелью. Мужество Леонида и его храбрость перед лицом врага посмертно отметили почетным званием Героя Советского Союза.

«Когда речь заходит о пионерах-героях, участвовавших в Великой Отечественной войне, мы все вспоминаем Валю Котика, Марата Казея, Зину Портнову и, конечно, Леню Голикова. Все они погибли, защищая нашу Родину, совершив совсем недетский подвиг. На встрече гости узнали подробности жизни маленьких героев, чьи судьбы стали символом мужества и самоотверженности юного поколения военного времени», — рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

Мероприятие провели в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений», которая направлена на сохранение истории и традиций России.