Лекция о герое Советского Союза Иване Кожедубе прошла в Химках

10 июня в химкинском клубе «Активное долголетие» прошла лекция, посвященная дню рождения легендарного летчика-истребителя, трижды Героя Советского Союза Ивана Никитовича Кожедуба. В мероприятии приняли участие члены клуба, жители и почетные гости, а с приветственной речью к собравшимся обратился муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Он отметил, что Иван Кожедуб — символ несгибаемой воли и высшего профессионализма, доказавший, что для русского человека нет невыполнимых задач. Проводя такие встречи, организаторы дают возможность молодежи лично соприкоснуться с историей великих побед, а такие герои служат моральными ориентирами для будущих защитников Отечества.

Участникам встречи рассказали о феноменальном боевом пути Ивана Кожедуба, который вошел в историю как самый результативный летчик-истребитель в авиации союзников. За годы Великой Отечественной войны он совершил 330 боевых вылетов, провел 120 воздушных боев и лично сбил 62 вражеских самолета. За всю войну Кожедуб ни разу не был сбит, хотя неоднократно возвращался на аэродром на изрешеченном пулями самолете. Он был одним из немногих, кто трижды удостоился звания Героя Советского Союза, а после войны продолжил службу, передавая опыт новым поколениям пилотов и достигнув звания маршала авиации.

Муниципальный депутат Инна Монастырская подчеркнула, что помнить свою историю — значит обладать мощным духовным щитом. Сегодня, когда бойцы в зоне специальной военной операции проявляют мужество и героизм, преемственность поколений ощущается особенно остро. Современные герои СВО — прямые наследники славы Ивана Кожедуба. В Химках реализуется масштабная программа «Успех V единстве поколений», чтобы объединить горожан вокруг любви к России. Патриотическая лекция стала частью системной работы в округе. Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов напомнил, что ее цель — сплочение разных поколений вокруг общих ценностей и уважения к истории страны.