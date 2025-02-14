Лекция о герое Отечественной войны Родионове пройдет в Химках 14 февраля

Урок истории, посвященный Великой Отечественной войне, проведут в спортивном комплексе «Родина» 14 февраля. Собравшимся расскажут о защитнике Родины из Химок Михаиле Родионове.

История Михаила Родионова — пример мужества и самоотверженности. Он храбро сражался за свою Родину и стал народным героем.

«Михаил Родионов родился в 1918 году в деревне Песочное. С детства мечтал о небе, окончил аэроклуб, а затем — Энгельсскую военную авиационную школу пилотов», — поделился муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Посетить историческую лекцию каждый желающий сможет 14 февраля. Вечер памяти пройдет в спортивном комплексе «Родина» по адресу: улица Чкалова, дом № 4а.

Открытый урок станет частью масштабной патриотической программы, реализуемой в Химках с июля 2024 года. Ее цель — сохранить культурное наследие предков и объединить поколения вокруг общей миссии.