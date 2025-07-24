Лекция о формировании полезных привычек прошла в серпуховском поселке Большевик

В поселке Большевик городского округа Серпухов прошел тренинг, посвященный формированию полезных привычек среди молодежи. Мероприятие собрало активных и заинтересованных участников, стремящихся улучшить свое здоровье и качество жизни.

Тренинг провел специалист Молодежного центра «Молодость» Борис Шохин, который поделился с ребятами важной информацией о том, как развивать и поддерживать устойчивые привычки, способствующие здоровому образу жизни. В ходе занятия участники узнали о негативном воздействии алкоголя на организм, а также о различных стратегиях, которые помогут сохранить здоровье на протяжении всей жизни.

Борис Шохин акцентировал внимание на том, что формирование полезных привычек начинается с осознания их важности. Он предложил молодым людям альтернативные способы проведения досуга, которые могут заменить вредные пристрастия: это занятия спортом, творчество или волонтерство.

Участники тренинга активно задавали вопросы и делились своими мыслями о том, как они стараются вести здоровый образ жизни. Многие из них отметили, что подобные мероприятия помогают не только получить полезную информацию, но и найти единомышленников.