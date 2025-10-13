Лекция о фильме «Летят журавли» прошла в Химках

В детском саду «Калинка» в Химках прошло патриотическое мероприятие, которое объединило родителей и педагогов. Оно состоялось в честь годовщины выхода знаменитого фильма Михаила Калатозова «Летят журавли» в 1957 году.

Кинокартина является одним из самых ярких произведений про Великую Отечественную войну.

«Очень важно сохранять нашу историческую память, а советский кинематограф обладает уникальной способностью передавать дух времени правдиво и глубоко. Такие фильмы, как „Летят журавли“, рассказывают не о баталиях, а о человеческих судьбах, о силе духа, о любви, которая помогает пережить самые страшные испытания. Это вечный урок для всех поколений», — подчеркнула муниципальный депутат Юлия Мамай.

Участники встречи узнали о создании фильма, его актерах и режиссере. «Летят журавли» стали единственным полнометражным советским фильмом, который завоевал «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале. Картина рассказывает о трагической любви Вероники и Бориса, разлученных войной.

«Память о подвигах прошлого, запечатленная в шедеврах кинематографа, — это мощный инструмент патриотического воспитания. В условиях, когда Россия вновь борется за свое будущее, такие фильмы служат нравственным ориентиром и для подрастающего, и для взрослого поколения. Они учат отличать правду от лжи, а героизм — от предательства», — рассказала муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Мероприятие по случаю фильма «Летят журавли» прошло в рамках программы «Успех V единстве поколений», которая реализуется в Химках с прошлого года. Муниципальный депутат Артур Каримов подчеркнул, что задача проекта — сблизить разные поколения через общие ценности: любовь к России, уважение к своему городу и истории страны.