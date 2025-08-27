Лекция о фильме «Долгие версты войны» прошла в Балашихе

В гимназии № 2 Балашихи провели патриотическое мероприятие, посвященное фильму о Великой Отечественной войне. На встречу пришли муниципальный депутат Ульяна Кондрякова, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев, ветераны и активные жители города.

Участникам рассказали о создании кинокартины, снятой к 30-летию Победы. Фильм основан на трех ключевых эпизодах войны: начале боевых действий, коренном переломе и окончательном разгроме врага. Зрители узнали, как кинематограф сохраняет память о героизме советского народа.

«Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне — наша общая задача. Такие мероприятия в школах помогают детям понять подвиг предков и осознать, какой ценой досталась Победа», — отметила Ульяна Кондрякова.

Участники почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания и обсудили значимость поддержки современных военнослужащих, которые продолжают традиции мужества и верности Родине.

Мероприятие стало важным шагом в сохранении исторической памяти и воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма.