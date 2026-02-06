Лекция о фильмах военных лет прошла в Химках

Кинолекторий, посвященный истории создания и смыслу фильма «Александр Маленький», прошел в химкинской школе № 19. Мероприятие прошло в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».

Мероприятие, собравшее учеников, родителей и педагогов, было направлено на сохранение исторической памяти через обсуждение кинокартины, основанной на реальных воспоминаниях детей войны.

«Фильм показывает происходящее глазами мальчика, который взрослеет в тяжелые военные годы. Передавая такие личные истории из поколения в поколение, мы сохраняем связь с прошлым», — отметил в своем обращении депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.

Участникам встречи рассказали об особенностях создания ленты: съемочная группа тщательно работала с воспоминаниями очевидцев, и несколько сцен были построены на основе их личных рассказов. После обсуждения фильма для гостей провели интеллектуальную игру с участием как школьников, так и взрослых.

«Кинолектории, тематические занятия, книги, школьные проекты — все это элементы единой системы. Их сочетание помогает поддерживать интерес к истории и вовлекать детей и взрослых в разговор о прошлых событиях через разные формы», — подчеркнул депутат Химок Руслан Шаипов.

Председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский добавил, что подобные инициативы направлены на вовлечение жителей всех возрастов в значимые культурные и исторические проекты.