Лекция о «Дороге жизни» в блокадном Ленинграде прошла в Химках

В Луневе 22 ноября прошло патриотическое мероприятие. Его посвятили важному пути времен Великой Отечественной войны — «Дороге жизни» на Ладожском озере.

Химчанам рассказали, как была организована эта необходимая для выживания транспортная артерия, а также о подвигах водителей, которые возили по ней нужные вещи для жителей блокадного города.

«Это подвиг, который должен быть запечатлен в памяти каждого поколения. Важно знать свою историю, помнить о таких событиях, как блокада Ленинграда и беспримерный подвиг людей. Это урок мужества, самопожертвования и единства, который актуален и сегодня», — рассказала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Участники встречи увидели редкие документальные кадры, ярко показывающие трудные будни «Дороги жизни» и стойкость блокадников.

«Подобные патриотические мероприятия играют неоценимую роль в воспитании нашей молодежи. Они помогают формировать чувство гордости за свою страну, уважение к подвигу предков и понимание того, насколько важно беречь мир. Это именно те ценности, которые делают нас сильными и едиными», — отметила депутат Совета депутатов Татьяна Кавторева.

Депутат Химок Глеб Демченко подчеркнул, что «Дорога жизни» как символ мужества и надежды навсегда останется в памяти народа.