Лекция о «Дороге жизни» на Ладожском озере прошла в Химках

В библиотеке № 3 в Химках 22 ноября прошла встреча, посвященная истории нашей страны. Местным жителям рассказали о «Дороге жизни» — важных событиях времен Великой Отечественной войны, связанных с Ладожским озером.

Говорить и помнить об этом необходимо.

«Каждый раз, когда мы обращаемся к страницам истории, мы не просто вспоминаем прошлое — мы укрепляем нашу ответственность перед будущим. „Дорога жизни“ — это символ мужества, стойкости и любви к Родине, который должен быть знаком каждому поколению», — отметил заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

Блокада Ленинграда — одно из самых страшных и важных событий Великой Отечественной войны.

«Наша задача — создавать такие площадки, где молодежь может соприкоснуться с живой историей и почувствовать преемственность поколений. Только так мы сможем сохранить память и передать ее дальше», — выделила лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Проект, в ходе которого прошла встреча, реализуется в Химках с июля прошлого года, и за это время в округе прошло более 1600 различных историко-патриотических мероприятий.