Лекция о донорстве костного мозга прошла в Лобне

Диагноз «острый лейкоз», химиотерапия и два с половиной года реабилитации— через это прошла Дарья. Донора в России не нашлось, ее спасла девушка из Швейцарии, согласившаяся помочь в последний момент. Личный опыт подтолкнул врача к созданию благотворительного фонда помощи взрослым пациентам с онкологией.



На лекции Дарья развеяла мифы о донорстве. Процедура безопасна: забор клеток идет из вены без наркоза либо из тазовой кости под общим наркозом. Для вступления в регистр достаточно сдать 5 миллилитров крови в лаборатории или заказать набор для забора буккального эпителия по почте — это бесплатно.



Донору должно быть от 18 до 35 лет, вес — более 50 килограммов. Важно хорошее здоровье, наличие гражданства Российской Федерации или регистрации в стране больше полугода. Ноглавное — это готовность анонимно помочь незнакомцу.



В европейском регистре — 11 миллионов потенциальных доноров, в российском— всего 350 тысяч. Каждый год в стране более пяти тысяч человек нуждаются в трансплантации, но дожидаются пересадки лишь 15–30%. Проект Дарьи получил поддержку Президентских грантов, благодаря ее фонду в регистр уже вступило около 1500 человек.