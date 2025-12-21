Лекция о Дне сотрудника органов безопасности прошла в Химках

Тематическое мероприятие к профессиональному празднику провели в школе «Флагман». Участие в нем приняли народные избранники.

Поприветствовала участников муниципальный депутат Надежда Смирнова. Участники узнали о том, что история ФСБ началась с 1917 года. Они услышали интересные факты об организации и поговорили о роли спецслужб во время проведения СВО.

«Сотрудники спецслужб также активно участвуют в ходе проведения СВО. Они ведут невидимую борьбу за национальные интересы нашего государства, обеспечивают мир в наших городах и противодействуют терроризму», — отметил депутат Химок Артур Каримов.

Также собравшиеся увидели несколько роликов о работе сотрудников спецслужб. В этот день состоялась церемония вручения благодарственных писем активистам городам.

Кроме того, муниципальный депутат Юлия Мамай добавила, что в рамках программы в округе также проводят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, встречи с участниками СВО.