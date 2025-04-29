Лекция о дистанционном мошенничестве прошла в Воскресенске

Жителям Воскресенска рассказали о видах дистанционного мошенничества, а также о том, как от них защититься. Старший помощник городского прокурора Елена Соловьева провела для них тематическую лекцию во Дворце культуры «Химик».

Участники мероприятия узнали основные правила безопасности. Им пояснили, что, распознав, что вы разговариваете с мошенником, важно положить трубку, перезвонить в орган, сотрудником которого представился злоумышленник и ни за что не сообщать никакую личную информацию, особенно коды из СМС.

По словам Елена Соловьевой, количество случаев взлома аккаунтов на портале «Госуслуги» в последнее время растет. Мошенники используют полученные данные для оформления кредитов или перевода денег.

«Дистанционное мошенничество — актуальная проблема, которая стоит перед правоохранительными органами. Мошенники часто совершают противоправные действия в отношении граждан. Обращения по этой теме поступают ежедневно», — отметила Елена Соловьева.

Отметим, что такие встречи проводят в Воскресенске регулярно. Участниками становятся не только взрослые, но и дети.