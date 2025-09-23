Лекция о династии Романовых пройдет в Балашихе

Первая лекция из цикла «Династия Романовых» состоится 24 сентября в Центральной городской библиотеке имени Тютчева в Балашихе. Встреча организована в рамках проекта «Задай вопрос историку».

Известный историк и профессор Александр Черемин расскажет жителям Балашихи о становлении царской династии. Слушатели лекции познакомятся с генеалогий рода Романовых, узнают о правлении Михаила Федоровича и роли патриарха Филарета в истории государства.

Профессор не только поделится знаниями, но и ответит на вопросы слушателей. Начало мероприятия — в 12:00. Для посещения необходимо предъявить бейдж «Мое Подмосковье» или социальную карту.

Александр Черемин — историк, писатель, профессор, независимый эксперт по истории России, постоянный спикер на телевидении. Автор книг по истории России и сопредельных государств в области геополитики, военной истории, краеведения, биографии выдающихся деятелей и генеалогии.