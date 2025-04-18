Лекция о дифференциации аллергии и ОРВИ прошла в больнице в Балашихе

В весенний период особенно актуальным становится вопрос разграничения симптомов ОРВИ и сезонной аллергии, которые могут проявляться схожим образом — насморком и бронхитом. В связи с этим в Балашихинской больнице № 17 состоялась лекция для медицинских работников, посвященная дифференциальной диагностике этих состояний.

Лекцию провел доцент кафедры педиатрии Клинического института детского здоровья имени Филатова Сеченовского Университета, врач-педиатр, пульмонолог и аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Павел Вячеславович Бережанский. Он является заведующим пульмонологическим отделением Морозовской детской городской клинической больницы и активно занимается научной деятельностью в области педиатрии и аллергологии.

В ходе лекции были детально рассмотрены ключевые различия между ОРВИ и сезонной аллергией. Особое внимание уделено алгоритмам выявления детей, нуждающихся в аллергологическом обследовании при затяжном течении респираторных симптомов.

Заведующая поликлиникой № 17 Шефиха Оруджева отметила важность подобных лекций для повышения информированности и уверенности медицинских работников в их практике. Она подчеркнула, что такие мероприятия способствуют более эффективному лечению маленьких пациентов.