Лекция «О чем говорят собаки» прошла в центральной библиотеке Лобни

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

В библиотеке городского округа Лобня состоялась увлекательная лекция «О чем говорят собаки», которую провела старший инструктор кинологического центра «X Легион» Дарья Ильичева. Мероприятие собрало множество гостей, желающих узнать больше о том, как понимать своих четвероногих друзей и безопасно с ними общаться.

Дарья Ильичева поделилась ценными знаниями о поведении собак и объяснила, почему людям порой сложно распознать эмоции животных. Участники узнали, как определить, когда собака радуется или грустит, и получили полезные советы по взаимодействию с питомцами.

В ходе лекции слушатели активно задавали вопросы, а также имели возможность сфотографироваться со специальным гостем — немецкой овчаркой Зетом. В завершение встречи участники посмотрели короткометражный фильм «Собаки караульной службы», приуроченный к столетию военного питомника «Красная звезда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Осеннее послабление. Что такое бабье лето и когда оно будет в Москве

Petrov Sergey/news.ru

«Невыездные страны» и узаконенное беззаконие. Невеселые мысли по поводу ареста Дурова

Krisztian Elek/Keystone Press Agency

Приказ США или Израиля? Почему во Франции арестовали Павла Дурова

Основатель ВКонтакет и Telegram Павел Дуров. Pavel Durov

Жозеп Боррель — европейский камертон западного нацизма

Francisco J. Olmo/Keystone Press Agency

Банкир спермы. Дети Дурова — сотня наследников или неприкрытая реклама?

Изображение нарисовано с помощью нейросети

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте