Лекция «О чем говорят собаки» прошла в центральной библиотеке Лобни

В библиотеке городского округа Лобня состоялась увлекательная лекция «О чем говорят собаки», которую провела старший инструктор кинологического центра «X Легион» Дарья Ильичева. Мероприятие собрало множество гостей, желающих узнать больше о том, как понимать своих четвероногих друзей и безопасно с ними общаться.

Дарья Ильичева поделилась ценными знаниями о поведении собак и объяснила, почему людям порой сложно распознать эмоции животных. Участники узнали, как определить, когда собака радуется или грустит, и получили полезные советы по взаимодействию с питомцами.

В ходе лекции слушатели активно задавали вопросы, а также имели возможность сфотографироваться со специальным гостем — немецкой овчаркой Зетом. В завершение встречи участники посмотрели короткометражный фильм «Собаки караульной службы», приуроченный к столетию военного питомника «Красная звезда».

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