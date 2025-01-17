Лекция о быте и культуре древних славян прошла в Богородском округе

В одном из павильонов Ногинского парка «Глухого» состоялась программа, на которой Евгения Кудрявцева и Дмитрий Большаков из клуба исторической реконструкции «Темная земля» рассказали о жизни древних славян. Посетители узнали из программы о миграциях, культуре, быте и религиозных верованиях предков.

Гости могли рассмотреть книги, иллюстрации с изображениями богов и духов природы, а также авторские куклы, изображающие Бабу-ягу и домового. Внимание посетителей привлекли и предметы обихода, одежды и оружия, созданные согласно историческим источникам, например рубаха из крапивы.

Участники активно задавали вопросы, интересуясь различными аспектами жизни славян. В конце мероприятия гости благодарили организаторов за возможность узнать больше о славянской культуре и выразили надежду на дальнейшие встречи.

Клуб «Темная земля» продолжает собирать знания о прошлом и стремится возродить историческое наследие народа, создавая уникальные проекты. Важно помнить, что без осознания своего прошлого невозможно построить будущее. Подобные мероприятия способствуют сохранению традиций и передаче знаний будущим поколениям.