Лекция о Брусиловском прорыве прошла в Химках

В детском саду гимназии № 23 в Химках провели патриотическое мероприятие, посвященное памятной исторической дате — Брусиловскому прорыву. Председатель совета депутатов Сергей Малиновский вручил активным жителям, которые улучшают жизнь в округе, благодарственные письма.

Народный избранник подчеркнул, что важно помнить и знать такие события в истории страны.

«4 июня 1916 года, началась наступательная операция Юго-Западного фронта Русской Императорской Армии. Она вошла в историю как Луцкий прорыв. Позже названный Брусиловским. Операция стала одним из успешнейших наступлений Антанты в Первой мировой войне», — рассказал Сергей Малиновский.

Муниципальный Владислав Мирзонов отметил, что знание истории помогает ценить мир и единство, воспитывать в молодежи патриотизм и ответственность за будущее страны.

Отметим, что лекция прошла благодаря программе «Успех V единстве поколений», которую с июля 2024 года реализуют в Химках. За это время в округе провели более тысячи различных мероприятий: концертов, спортивных состязаний, мастер-классов, встреч с ветеранами и других.