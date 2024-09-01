Лекция о Бородинской битве прошла в школе № 1 в Химках

Просветительскую лекцию, приуроченную к 212-й годовщине начала Бородинского сражения, провели в школе Химок. Участникам рассказали об основных этапах битвы, а также о ее значении.

Поучаствовали в лекции муниципальные депутаты Владимир Суслов и Галина Болотова.

«Собравшимся рассказали основные этапы Бородинского сражения. Именно оно положило начало разгрому Наполеона русской армией в Отечественной войне 1812 года», — сказала Галина Болотова.

Также на мероприятии волонтера Инну Матиевич и участника спецоперации, председателя автономной некоммерческой организации «Зов» Дмитрия Зварыкина отметили благодарностями за активную гражданскую позицию.

Боец передал новые экспонаты в школьный музей — образцы вооружений, которые использует российская армия. Лекция прошла в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«Новый общественный проект дарит химчанам уникальную возможность регулярно принимать участие в разнообразных активностях. Это историко-патриотические акции, лекции, мастер-классы, встречи с участниками СВО, открытые кинопоказы и многое другое», — прокомментировала муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Кроме того, муниципальный депутат Александр Васильев отметил, что в Химках особое внимание уделяют также сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны. При поддержке главы округа Дмитрия Волошина создали виртуальный музей «Химки 1941-1945: Все для фронта, все для Победы!».

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