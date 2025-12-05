Лекция о битве за Москву прошла в Воскресенске

Патриотический час организовали в Воскресенском колледже. Студентам рассказали о событиях 1941–1942 годов.

Мероприятие провели в рамках проекта «Успех в единстве поколений» партии «Единая Россия». Участникам показали видеоролик «Операция „Тайфун“ — о неудаче, постигшей план нацистской коалиции захватить Москву, и видеоролик „Парад 1941 года“ — с маршем советских бойцов на Красной площади, которые отправились на фронт защищать столицу.

В финале патриотической встречи студенты пообщались на тему преемственности поколений. Об этом говорили в контексте нынешних исторических реалий. Также ребятам показали видеоряд под названием «Победа за нами!».

К мероприятию присоединились муниципальные депутаты и представители отделения Ассоциации ветеранов СВО в Воскресенске.