Лекция о битве за Москву прошла в Химках

21 апреля в Центральной городской библиотеке Химок состоялась патриотическая лекция, посвященная годовщине окончания битвы за Москву. В мероприятии участвовали читатели, активные жители и почетные гости.

С приветственными словами выступили депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов и муниципальный депутат Инна Монастырская.

«Московская битва — это не просто страница учебника истории. Это подвиг людей, которые ценой невероятных усилий и жертв отстояли столицу и подарили стране надежду на победу. Для нас, жителей Химок, эта тема особенно близка: именно на наших рубежах враг был остановлен. Мы обязаны хранить эту память и передавать ее молодому поколению», — подчеркнула Инна Монастырская.

Гостям подробно рассказали о подготовке к сражению. Осенью 1941 года советское командование в кратчайшие сроки организовало оборонительные рубежи, мобилизовало резервы и укрепило подступы к столице. Несмотря на тяжелейшую обстановку, нехватку техники и большие потери, Красная армия смогла сдержать наступление противника.

«Сегодня, когда в некоторых странах предпринимаются попытки переписать историю, особенно важно сохранять историческую правду и передавать ее молодому поколению. Мы должны четко понимать, какой ценой была завоевана свобода, и не позволять искажать подвиг нашего народа», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов напомнил, что главная цель таких встреч — объединить разные поколения жителей вокруг общих ценностей: любви к России и к родному городу.