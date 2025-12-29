Лекция о битве за Днепр прошла в Химках

В «Химкинском» центре социального обслуживания и реабилитации прошло патриотическое мероприятие, посвященное битве за Днепр во время Великой Отечественной войны. Участникам рассказали о ходе сражений, героизме советских солдат и стратегическом значении битвы для дальнейшего хода войны.

В своих соцсетях депутат Юлия Ишкова подчеркнула, что бои отличались особой жестокостью, где тысячи солдат проявили храбрость при форсировании реки, захвате и удержании плацдармов.

Мероприятие стало частью широкомасштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений», которую реализуют в Химках с начала июля прошлого года.

«Эта программа направлена на формирование и поддержание интереса у населения к истории нашей страны. Кроме того, она призвана сохранить и увековечить память о великих делах предков и героев нашего времени», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Заместитель председателя совета депутатов Александр Васильев рассказал, что с начала запуска программы в городе прошло более 2000 историко-патриотических мероприятий, приуроченных к важным датам отечественной истории.