Лекция о битве за Днепр прошла в Химках

В дошкольном отделении гимназии № 23 состоялся памятный вечер, посвященный завершению битвы за Днепр. Мероприятие собрало воспитанников, их родителей, педагогов и жителей округа.

Председатель совета депутатов Сергей Малиновский отметил, что сегодня дети легко называют имена вымышленных супергероев, чем настоящих героев войны. Однако важно знакомить их с историей реальных людей, благодаря которым мы живем под мирным небом.

Педагог гимназии Галина Новикова рассказала, что битва за Днепр стала одним из крупнейших наступлений Красной армии и имела большое значение для освобождения страны.

Творческая часть программы включала чтение стихов воспитанниками дошкольного отделения, посвященных подвигам участников Великой Отечественной войны.

«Именно через такие события формируется связь поколений. Здесь, в школах, садиках, домах культуры укрепляется уважение к истории нашего Отечества», — отметил депутат Химок Алексей Федоров.

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева отметила, что в округе регулярно проходят патриотические мероприятия — уроки мужества, культурные встречи и памятные акции, направленные на сохранение памяти о героических событиях прошлого.