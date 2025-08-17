Лекция о битве при Нови прошла в Химках

Исторический экскурс организовали в школе «Наследие» в Химках. Встречу посвятили годовщине подвига Александра Суворова. В 1799 году он разгромил французскую армию при Нови.

Участниками мероприятия стали педагоги и родители. Они узнали интересные факты из истории событий тех лет.

«Семь тысяч солдат полегли на поле боя, три тысячи — попали в плен. Эта битва из череды блестящих побед, одержанных Суворовым во время Итальянского похода. Важно, чтобы эта историческая правда сохранялась и дальше и передавалась из поколения в поколение», — сказала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Также на встрече поговорили о том, как важно поддерживать сегодняшних военнослужащих, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО.

«Наша с вами задача — поддержать ребят: написать письмо со словами благодарности, поучаствовать в благотворительной акции по плетению маскировочных сетей, передать гуманитарную помощь. Все это важно для общей Победы!» — добавил муниципальный депутат Глеб Демченко.

По словам депутата Химок Татьяны Кавторевой, такие мероприятия проходят в округе регулярно. За год их организовали около 1400.