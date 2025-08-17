Лекция о битве при Нови прошла в доме культуры «Контакт» в Химках

Патриотическую встречу, посвященную победе русско-австрийской армии под командованием Суворова над французскими войсками в 1799 году, провели в Химках. Участниками стали активные жители округа.

Собравшиеся узнали о ключевых этапах и значимости битвы — самого трудного сражения полководца. Также гости дома культуры увидели схемы движения войск, документальную хронику и портреты участников сражения.

«Наша страна во все времена славилась своей сильной армией и великими полководцами, чьи победы меняли ход истории. Очень важно, что сегодня в ходе патриотических мероприятий мы говорим о таких людях. От Суворова и Кутузова до Жукова и Рокоссовского — их имена олицетворяют смелость, талант и верность Родине. Их военное мастерство и несгибаемый дух всегда были опорой страны и источником гордости для народа», — сказал заместитель председателя Совета депутатов Химок Александр Васильев.