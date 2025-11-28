Лекция о Битве под Москвой прошла в молодежном центре в Серпухове

Патриотическое мероприятие «Битва под Москвой. Серпухов — город мужества и славы» организовали в Центре по профориентации и трудоустройству молодежи. Его посвятили дате начала контрнаступления советских войск под Москвой.

Такую встречу центр проводит уже восьмой год подряд. Участниками стали школьники 9-10 классов.

Ребятам рассказали о боевых действиях на подступах к Серпухову, показали уникальные видеоматериалы. Особое внимание уделили вкладу местной промышленности и героизму жителей города в военные годы.

С участниками пообщались лауреат всероссийского литературного конкурса «Герои Великой Победы» Алексей Астафьев, руководитель музея Серпуховского завода «Металлист» Надежда Алексеева, а также руководитель музея школы «Дашковская» Светлана Телицына.

В финале патриотического мероприятия тематические песни исполнили воспитанники православного военно-патриотического клуба имени Владимира Храброго.