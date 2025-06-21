Лекция о битве на Малаховом кургане в годы Крымской войны прошла в Химках

Жителям Химок рассказали об отражении штурма англо-французско-турецких войск на Малаховом кургане в годы Крымской войны. Они узнали о подвиге защитников Севастополя.

Мероприятие провели в лицее № 10 в Химках. К обсуждению присоединились ветеран СВО Владимир Коннов и депутат Юлия Мамай.

«Русские солдаты мужественно защищали важную высоту, которая находилась под постоянным обстрелом сильного врага. Они стойко стояли на своем и не давали противнику пройти дальше и захватить Севастополь. Благодаря их храбрости и решительности удалось задержать наступление врага и сохранить важные позиции», — сказала Юлия Мамай.

Еще одна встреча прошла в МКУ «Малый бизнес». Патриотическую лекцию посвятили маршалу Федору Толбухину. С видеообращением выступил муниципальный депутат Артур Каримов. Он подчеркнул, что цель встречи — повысить уровень патриотизма и сохранить память о героических подвигах.

«Связь времен и поколений крепка благодаря уважению к подвигам наших героев и сохранению традиций. Именно это воспитывает в каждом из нас чувство гордости и ответственности за будущее России. Давайте будем сегодня помнить тех, кто боролся за мирное небо над головой», — поделился Артур Каримов.

Лекции стали частью патриотической программы, которая реализуется в Химках с 2024 года. Лидер Движения общественной поддержки Евгения Купп напомнила, что цель инициативы — привить любовь к России и своему городу, уважение к истории и культуре страны.