Лекция о безопасности на дорогах прошла в Новопетровской школе в Истре

Акцию провели сотрудники ДПС Истры вместе со своими юными помощниками — отрядом ЮИД. Детям рассказали о безопасности на дорогах.

Это была не просто лекция. Организаторы поставили целью привить детям навыки безопасного поведения на дорогах. В увлекательной форме ребятам рассказали о правилах, которые должны соблюдать пешеходы. Были проведены познавательные игры, викторины и разборы сложных дорожных ситуаций.

Особый акцент организаторы сделали на практике: школьников провели по маршруту дом-школа-дом, указав все потенциально опасные места и подробно объяснив, как себя вести правильно, переходя дорогу, что делать, если, например, сугроб ограничивает обзор, почему даже на «зебре» нужно быть внимательными.

После занятия провели викторину, дети справились со всеми заданиями.

В конце лекции сотрудники ГАИ подарили каждому ученику яркие световозвращающие брелоки и браслеты, которые сделают их заметными на дороге, и расписания уроков с нанесенной на них схемой безопасного маршрута.