16 апреля в соцкомплексе «Восход» состоялась патриотическая лекция, приуроченная к началу Берлинской стратегической наступательной операции 1945 года. Участники мероприятия узнали множество исторических фактов о ключевых событиях, которые определили ход Великой Отечественной войны.

Лекция привлекла внимание молодежи и жителей района, которые проявили интерес к истории своей страны. Участникам рассказали о значении операции и ее влиянии на исход войны, а также о героизме советских солдат, сражавшихся за свободу и независимость Родины.

Лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов подчеркнул, что важно помнить и передавать будущим поколениям знания о нашей истории. Он отметил, что Берлинская операция стала одним из решающих моментов в ходе Великой Отечественной войны, и мы должны помнить о тех, кто отдал свои жизни за нашу свободу.

После лекции участники отправились на выставку «ВЕХИ ПОБЕДЫ. Берлин», проходящую в «Музее Победы» на Поклонной горе. Экспозиция предоставляет уникальную возможность увидеть артефакты и документы, связанные с историей Берлинской операции и ее последствиями.

Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная отметила, что такие мероприятия помогают не только узнать больше о нашей истории, но и сплотить молодежь вокруг общих ценностей. На постоянной основе организуются патриотические лекции, мастер-классы, встречи с участниками специальной военной операции и сбор гуманитарной помощи.