Лекция о бережном отношении к электроэнергии прошла в библиотеке Дмитрова

Экочас «Живая планета» на тему сбережения электроэнергии и ресурсов Земли прошел в центральной библиотеке Дмитрова. Детям рассказали о важности заботы о природе.

Мероприятие провели в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче! Участникам рассказали о способах сбережения энергии и ресурсов нашей планеты.

Также для детей организовали познавательную игру. Им предложили выполнить задания и заполнить экологические карточки.

«Цель этой акции — привлечь внимание россиян к важности бережного отношения к энергоресурсам. Наша задача — сформировать у детей привычку рационального и экономного использования энергии с самого раннего возраста», — сказала заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

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