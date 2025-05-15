Лекция на тему управления многоквартирными домами пройдет в Одинцове 20 мая

Очную образовательную лекцию, посвященную актуальным вопросам управления многоквартирными домами, проведут в Одинцове 20 мая в 14:00. Участники рассмотрят такие важные вопросы, как заключение договоров управления, основные функции и задачи советов многоквартирных домов, а также процессы выбора их членов.

Кроме того, особое внимание уделят порядку проведения общих собраний — важнейшего инструмента для взаимодействия между жильцами и управляющими компаниями. Также с участниками семинара поделятся практическими советами по оптимизации затрат на общее имущество многоквартирных домов и путям снижения коммунальных расходов. Это особенно актуально в свете современных экономических реалий, когда эффективность управления жилищным фондом становится ключевым фактором комфортной жизни жителей многоквартирных домов.

Лекция пройдет в библиотеке № 1, расположенной по адресу: город Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом № 30 А. Вход на мероприятие свободный, посетить его может любой желающий, независимо от наличия предварительной регистрации.