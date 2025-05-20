Лекция на тему освобождения Крыма в годы Великой Отечественной войны прошла в Химках

В школах Химок состоялись тематические мероприятия, приуроченные к важным датам военной истории страны. Ученикам рассказали о героизме освободителей Крыма и роли Черноморского флота в обеспечении обороноспособности России.

В школе «Флагман» прошла лекция, посвященная полному освобождению Крыма в годы Великой Отечественной войны. Занятие провел депутат и директор школы Евгений Иноземцев. Во время встречи он напомнил о мужестве советских солдат и значении победы на крымском направлении.

«Мы по праву гордимся нашими военными, которые проявили мужество и стойкость, остановив фашистов. Благодаря их героизму Крым остался нашим, и эта победа навсегда останется в истории России», — подчеркнул директор школы и муниципальный депутат Евгений Иноземцев.

В этот же день в школе «Лидер» прошло мероприятие, приуроченное ко Дню Черноморского флота России. Участникам рассказали об истории формирования флота, о значимых боевых операциях и роли моряков в защите страны. Также школьники посмотрели документальный фильм о флоте. К мероприятию присоединилась депутат Надежда Смирнова.

«Сегодня черноморский флот — неотъемлемая часть оборонной системы страны. Он играет ключевую роль в защите южных рубежей, поддержании безопасности морских путей и реализации внешней политики России в регионе», — отметила муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Обе встречи прошли в рамках городской программы «Успех V единстве поколений», направленной на формирование у молодежи патриотического сознания. По словам Надежды Смирновой, ключевая задача проекта — объединять людей разных поколений вокруг любви к родной стране, уважения к ее культуре и историческому наследию.