Лекция-концерт «Наследие Чайковского» прошла в Доме культуры Истры

На мероприятии рассказали о жизни и творчестве композитора, а на фоне играл дуэт Canto Bene в составе Игоря Тавровского и Елены Николаевой. Музыканты исполнили произведения Петра Чайковского.

Главным гостем на концерте-лекции был родственник великого композитора — Денис фон Мекк. Именно он поделился со зрителями биографией известного предка. Мероприятие посетили воспитанники и педагоги семи музыкальных школ округа.

«Мои впечатления словами описать очень трудно. Я сидела в зале, затаив дыхание, и слушала каждое слово. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия происходили чаще в нашей музыкальной жизни», — поделилась впечатлениями преподаватель Детской школы искусств имени Ширшова Светлана Иванова.

Зрители смогли лучше узнать о жизни композитора, а также сфотографироваться с его изображениями и с золотыми медалями международных конкурсов имени Чайковского разных лет.