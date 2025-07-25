Лекция ко Дню защитников неба прошла в Химках

Мероприятие было приурочено к памятной дате 22 июля. Именно в этот день в 1941 году немецкая авиация предприняла первую попытку нанести удар по Москве, однако столкнулась с решительным напором советских летчиков.

«Память о героях нужна не только ради прошлого, но и для настоящего. Наш долг — рассказывать об их подвиге честно и понятно, особенно детям», — подчеркнул председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Присутствующим рассказали о судьбах советских летчиков: Ивана Кожедуба, Александра Покрышкина и других прославленных героев. Итогом встречи стал мастер-класс по созданию бумажных моделей штурмовика Ил-2.

«Люди начинают понимать, как дорого нам далась свобода. Это история, которую надо не просто знать, а чувствовать сердцем», — отметил муниципальный депутат Алексей Федоров.

Открытый час истории стал частью патриотическая программы «Успех V единстве поколений».