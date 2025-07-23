Лекция ко Дню защитников неба Москвы прошла в школе искусств в Химках

Музыкальный вечер организовали в Сходненской детской школе искусств Химок. День защитников неба Москвы ежегодно отмечают 22 июля в честь успешного отражения первой нацистской авиационной атаки в 1941 году в ходе Великой Отечественной войны.

Участникам встречи рассказали о летчиках, которые защищали Россию в разные исторические периоды.

«Мы говорим о защитниках неба не только как о героях. Это люди, у которых были семьи, мечты, жизнь. Именно они защищали будущее нашей страны. И сегодня необходимо сохранить этот подвиг», — подчеркнул председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Музыкальный концерт завершил историческую лекцию. Воспитанники Сходненской детской школы искусств исполнили патриотические песни и прочли стихи.

«Если ребенок слышит историю героя и чувствует гордость — он делает первый шаг к осознанной любви к Родине», — сказал муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Встреча в честь Дня защитников неба Москвы стала часть патриотической программы, которую в Химках реализуют под лозунгом «Успех V единстве поколений».