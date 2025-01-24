Лекция ко Дню заповедников и национальных парков прошла в Воскресенске

Экологическое мероприятие состоялось в Центральной библиотеке имени Инны Гофф. В нем приняли участие учащиеся средней школы имени Сергея Рыбникова.

Школьники совершили виртуальное экологическое турне «Заповедный напев, заповедная даль». Ребята увидели самые отдаленные и удивительные заповедники и заказники России, познакомились с заповедными местами Подмосковья и Воскресенска. Участники виртуального путешествия узнали, как богата и разнообразна природа родного края, с любви и заботы о которой начинается любовь ко всей планете в целом.

Для учащихся также организовали интеллектуальную викторину «Край родной». Школьники разделились на две команды и выполняли разнообразные задания: определяли животных по фрагментам фотографий и угадывали представителей фауны по голосу.

День заповедников и национальных парков ежегодно отмечается в России в январе. Во всех уголках страны в эти дни проходят мероприятия по защите дикой природы.