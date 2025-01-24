Лекция ко Дню заповедников и национальных парков прошла в Воскресенске

Экологическое мероприятие состоялось в Центральной библиотеке имени Инны Гофф. В нем приняли участие учащиеся средней школы имени Сергея Рыбникова.
Школьники совершили виртуальное экологическое турне «Заповедный напев, заповедная даль». Ребята увидели самые отдаленные и удивительные заповедники и заказники России, познакомились с заповедными местами Подмосковья и Воскресенска. Участники виртуального путешествия узнали, как богата и разнообразна природа родного края, с любви и заботы о которой начинается любовь ко всей планете в целом.
Для учащихся также организовали интеллектуальную викторину «Край родной». Школьники разделились на две команды и выполняли разнообразные задания: определяли животных по фрагментам фотографий и угадывали представителей фауны по голосу.
День заповедников и национальных парков ежегодно отмечается в России в январе. Во всех уголках страны в эти дни проходят мероприятия по защите дикой природы.
Компания в Истре начала поставки микрозелени в рестораны Москвы
Капитальный ремонт школы начался в поселке Снегири под Истрой
Не цыганский барон. Кем на самом деле оказался владелец дома, в который попали осколки БПЛА
Встреча школьников с дизайнером Натальей Советской прошла в Подольске
Глава ЦИК Белоруссии заявил, что кампания по выборам президента проходит штатно
Орбан выдвинул Украине три условия для продления антироссийских санкций
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте