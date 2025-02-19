Лекция ко Дню войск противовоздушной обороны России пройдет в Химках 19 февраля

Открытый урок истории, посвященный Дню войск противовоздушной обороны России, проведут в химкинском отделении клуба «Активное долголетие» 19 февраля. Гостям мероприятия расскажут о становлении профессионального праздника.

Праздник учредили Указом Президиума Верховного Совета Советского Союза 20 февраля 1975 года.

«Регулярно сталкиваясь с новыми угрозами, требующими особого подхода, специалисты противовоздушной обороны оперативно находят необходимые решения. Поэтому этот профессиональный праздник важен для каждого», — отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

Мероприятие проведут в рамках муниципальной патриотической программы «Успех в единстве поколений». Собравшимся расскажут о современных разработках противовоздушной обороны нашей страны.

«Знание истории своей страны, гордость за ее достижения и подвиги — основа сильного и сплоченного общества. Особенно это актуально в свете событий специальной военной операции, когда защита Родины вновь стала священным долгом каждого гражданина», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Открытый урок истории проведут 19 февраля в 16:00 по адресу: улица Кирова, владение 24.