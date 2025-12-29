Лекция ко Дню воинской славы прошла в Химках

На малой сцене театра «Наш дом» в Химках состоялось патриотическое событие. Оно было посвящено героическому штурму турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием Александра Суворова 24 декабря 1790 года.

Всего за один день неприступная цитадель пала, что стало триумфом русского воинского духа.

«Это важная страницы в истории нашей страны, это воплощение русского воинского духа, стратегического гения и несгибаемой воли к победе. Он напоминает нам о том, что нет неприступных преград для тех, кто объединен общей целью и верой в свое Отечество», — подчеркнула депутат городского округа Химки Татьяна Кавторева.

Спикеры напомнили, как грозные укрепления Измаила внушали страх противникам, но не устояли перед гениальным планом Суворова и отвагой русских солдат. Этот штурм вошел в историю мирового военного искусства и переломил ход Русско-турецкой войны.

«Сохранение исторической памяти — наш священный долг. Через такие мероприятия мы не только отдаем дань уважения нашим предкам, но и укрепляем связь поколений, показывая нашим сегодняшним защитникам, что их мужество и самоотверженность — это продолжение великой истории России. Мы обязаны помнить о каждом герое — прошлом и настоящем», — выделил депутат городского округа Химки Глеб Демченко.

Участники обсудили не только славу России, но и подвиги сегодняшних военнослужащих, продолжающих традиции Суворова на полях боев. Общественница Екатерина Калюжная отметила их решимость и профессионализм как достойное наследие великих полководцев.