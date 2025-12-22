Лекция ко Дню военной контрразведки прошла в Химках

Тематические мероприятия в День военной контрразведки прошли в Химках. Одно из них — лекция в Доме культуры «Контакт».

Участники встречи узнали об этом роде войск, им также рассказали интересные факты из истории праздника.

«Подобные мероприятия позволяют сохранить историческую память и сформировать уважительное отношение к службе защитников Отечества. Это значимый вклад в укрепление гражданских и духовно-нравственных ценностей», — отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Для посетителей Дома культуры «Контакт» регулярно организуют историко-патриотические активности.

«Мы открыты к сотрудничеству с общественными организациями и инициативными группами, реализующими проекты, направленные на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание. Такие встречи способствуют расширению культурно-общественного диалога. Работу в этом направлении мы продолжим», — подчеркнула директор Дома культуры «Контакт» Алина Шалимова.

Депутат Галина Болотова добавила, что подобные акции в Химках проводят уже больше года. За это время мероприятия сплотили тысячи жителей вокруг патриотизма и любви к Родине.