Лекция ко Дню ветеранов боевых действий прошла в гимназии № 23 в Химках

Член Ассоциации ветеранов специальной военной операции Антон Зенькович рассказал участникам встречи о подвигах наших современников, которые сейчас находятся в зоне боевых действий или уже вернулись оттуда. Помимо этого, присутствующим показали тематические отрывки из документальных и художественных фильмов.

«Мы должны говорить о героях не только в памятные даты, но и каждый день — через живое общение, кино, личные примеры», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Мероприятие стало частью программы по воспитанию патриотизма у подрастающего поколения. Уже год она успешно реализуется в Химках под лозунгом «Успех V в единстве поколений». Более 1,2 тысячи подобных встречи в округе провели за это время.