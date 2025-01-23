Лекция ко Дню студента по основам предпринимательства прошла в Балашихе

На базе регионального колледжа «Энергия» в Балашихе прошел тематический круглый стол, посвященный вопросам предпринимательской деятельности. Участниками мероприятия стали студенты, стремящиеся узнать больше о ведении бизнеса и профессиональном развитии.

В рамках встречи ребята смогли пообщаться с учащимися старших курсов, а также с приглашенными спикерами.

Депутат городского Совета Александр Денежкин отметил, что подобные мероприятия проводятся в Балашихе регулярно для того, чтобы помочь молодёжи определиться с выбором будущей профессии.

«Мы довольно часто организуем такие встречи. Не только я, но и мои коллеги активно принимают в них участие. Это отличная возможность ответить на вопросы вчерашних школьников, которые только начинают свой путь во взрослой жизни. Они могут пообщаться как со спикерами, так и с более опытными товарищами. Хочу отметить вклад местных колледжей, которые создают условия для таких мероприятий», — подчеркнул Александр Денежкин.

Основная цель встречи заключалась в том, чтобы спикеры поделились своим опытом и знаниями с молодыми студентами, помогая им избежать трудностей в выборе профессионального пути. Это касается не только предпринимательства, но и других сфер деятельности.

Напомним, ежегодно в Балашихе организуются круглые столы на различные темы, направленные на профессиональное развитие студентов. Такие встречи помогают молодёжи лучше ориентироваться в мире профессий и находить свой путь. Принять участие в них может каждый студент колледжа-организатора.