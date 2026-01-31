Лекция ко Дню снятия блокады Ленинграда прошла в Химках

В городском округе Химки провели памятную лекцию, посвященную 82-й годовщине освобождения Ленинграда. Мероприятие организовали в детском саду при школе № 14.

Участники встречи почтили память защитников и жителей блокадного города. Осада продолжалась почти 900 дней и унесла около миллиона жизней.

«Это одна из самых трагических и героических страниц нашей истории. Мы чтим тех, кто не дал врагу стереть Ленинград с лица земли», — сказала депутат Юлия Мамай.

Город оказался в осаде 8 сентября 1941 года. Люди получали всего 125 граммов хлеба в день. Спасительной артерией стала Дорога жизни, проложенная по льду Ладожского озера. По ней доставляли продовольствие и эвакуировали население.

На лекции показали дневниковые записи блокадников и обсудили этапы прорыва вражеского кольца.