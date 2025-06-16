Лекция ко Дню славянской письменности прошла в Балашихе

В Федурновской сельской библиотеке состоялось событие, приуроченное к празднованию Дня славянской письменности и культуры. Мероприятие прошло в рамках проекта «Культура Малой Родины», поддерживаемого партией «Единая Россия».

Гостем встречи стала муниципальный депутат Светлана Тананова. Участники обсудили значение наследия святых Кирилла и Мефодия, создавших славянскую азбуку и заложивших основы письменной традиции.

Особое внимание уделили роли библиотек как центров просвещения, которые воспитывают в молодом поколении любовь к родному языку, истории и культуре. Светлана Тананова отметила, что такие мероприятия не только укрепляют связь с традициями, но и вдохновляют на сохранение культурного богатства.

Жители деревни Федурново поделились своими авторскими стихами. Также Светлана Тананова выразила благодарность коллективу библиотеки за радушный прием и содержательную программу.