В Химках, где многие жители работают в сферах, связанных с космосом, отметили день рождения первого космонавта планеты. На одном из промышленных предприятий города состоялось патриотическое мероприятие, посвященное этой дате.

Встречу открыл муниципальный депутат Валентин Герасимов. «Химки неразрывно связаны с отечественной космической программой: у нас создаются уникальные двигатели и технологии, которые позволяют человечеству шагать к звездам. Для нас день рождения Юрия Гагарина — дата особенная, почти личная. Мы гордимся тем вкладом, который наш город внес и продолжает вносить в освоение внеземного пространства. Этот праздник напоминает нам о безграничных возможностях человека и величии нашей науки», — отметил Валентин Герасимов.

Участникам встречи рассказали о жизни Юрия Гагарина, его пути в космонавтику и подготовке к первому полету. Гости узнали о требованиях к кандидатам в первый отряд космонавтов, о тренировках и медицинских испытаниях, которые проходил Гагарин. Также вспомнили события 12 апреля 1961 года, когда состоялся полет на корабле «Восток-1», продолжавшийся 108 минут.

«Сегодня, когда в некоторых странах предпринимаются циничные попытки переписать историю и принизить достижения Советского Союза, нам особенно важно помнить и чтить наших выдающихся людей. Их заслуги — это фундамент нашего национального достоинства. Мы обязаны защищать эту память, как защищаем свои границы» — подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов.

Мероприятие провели в рамках программы «Успех V единстве поколений», которая действует в Химках. Муниципальный депутат Инна Монастырская пояснила, что программа направлена на объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре страны.