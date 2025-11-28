Лекция ко дню рождения Александра Суворова прошла в Химках

Спасатели аварийно-спасательной службы «ХимСпас» вместе с почетными гостями собрались на патриотическом мероприятии. Лекция была посвящена дню рождения выдающегося полководца, который не потерпел ни одного поражения.

Особый вклад Александра Суворова в историю нашей страны отметили на встрече.

«Очень важно чтить память таких легендарных людей, как Александр Васильевич Суворов. Его военный гений, его любовь к солдату и беззаветная преданность Отечеству — это пример на все времена. Наша задача — передавать эту память молодому поколению, чтобы они знали, на каких героев равняться», — сказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Гости услышали рассказ о жизни великого генералиссимуса, который прошел путь от рядового солдата до главнокомандующего. Вспоминали его громкие победы — битвы при Рымнике и Фокшанах, штурм неприступной крепости Измаил, а также знаменитый переход через Альпы. Особое внимание уделили его военным принципам, изложенным в книге «Наука побеждать»: «Тяжело в учении — легко в бою», «Сам погибай, а товарища выручай».

«Такие фигуры, как Суворов, и сегодня вдохновляют наших бойцов. Его тактика, его умение побеждать не числом, а умением, его забота о солдатах — все это находит отклик в сердцах тех, кто сейчас защищает интересы России в ходе специальной военной операции», — рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

Мероприятие стало частью обширной патриотической программы. Муниципальный депутат Ирина Спирина подчеркнула, что главная цель таких встреч — сплочение разных поколений на основе любви к России, уважения к истории и культуре родного края.