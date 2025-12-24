Лекция ко Дню российской гвардии прошла в школе «Лидер» в Химках

В химкинской школе «Лидер» прошла лекция, посвященная Дню российской гвардии. Мероприятие организовали в рамках программы «Успех в единстве поколений».

Мероприятие приурочено к 25-летию со дня учреждения этой памятной даты указом президента России Владимира Путина.

«Каждая дата, каждый подвиг, каждая страница нашей истории — это кирпичики в фундаменте нашей национальной гордости и достоинства. Химки — город с богатой историей, чтящий память героев Великой Отечественной войны, афганской и чеченской войн, а также участников специальной военной операции», — отметил депутат Химок Артур Каримов.

Слушателям рассказали, что история российской гвардии началась с петровских «потешных полков», получивших боевое крещение в Северной войне. Императорская гвардия сыграла ключевую роль во многих военных кампаниях.

«Сегодня в российской армии сохранено высокое и почетное гвардейское звание. Подразделения получают его за мужество и героизм, проявленные в зоне проведения СВО. Сами гвардейцы ежедневно совершают подвиги, их слаженные действия помогают в продвижении на фронте», — отметила депутат Надежда Смирнова.

Участник боевых действий Сергей Вересняк подчеркнул важность всесторонней поддержки военнослужащих — как гуманитарной помощью, так и письмами с теплыми пожеланиями.