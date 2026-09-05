Лекция ко Дню российской гвардии прошла в Химках

В химкинской школе «Наследие» состоялась патриотическая лекция, посвященная Дню российской гвардии. Мероприятие открыли лидеры Движения общественной поддержки Антон Блинов и Екатерина Калюжная, которые рассказали школьникам об истории гвардейских частей, их роли в ключевых сражениях и значении воинских традиций.

В ходе встречи участники узнали об истории создания российской гвардии, ее участии в важнейших битвах и современных гвардейских подразделениях, выполняющих боевые задачи. Особое внимание было уделено преемственности поколений и сохранению гвардейских традиций как основы воинской доблести и патриотического воспитания молодежи.

Антон Блинов отметил: «Российская гвардия — это символ доблести, чести и верности Отечеству. Гвардейские части всегда были элитой армии, их история — это история подвигов и побед. Мы должны рассказывать о них молодежи, чтобы они знали: защита Родины — это высшее служение». Он подчеркнул, что знание героических страниц истории помогает формировать у подрастающего поколения чувство гордости за свою страну.

Екатерина Калюжная добавила: «Такие лекции помогают сохранять связь поколений. Школьники должны понимать, что гвардейские традиции живы и сегодня. Уроки мужества, встречи с ветеранами — это то, что формирует уважение к армии и стране». Она отметила важность живого общения с теми, кто продолжает традиции защитников Отечества.

Лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев подчеркнул, что подобные мероприятия способствуют воспитанию патриотизма и формированию у молодежи уважения к воинскому долгу. По его словам, знание истории армии и ее традиций является основой для осознанного гражданского становления личности.

Лекция в школе «Наследие» стала частью системной патриотической работы, проводимой в Химках на регулярной основе. Такие встречи помогают укрепить связь поколений и передать молодежи ценности, заложенные в героической истории российской армии.