Лекция ко Дню ракетных войск прошла в детской школе искусств в Химках

В Сходненской детской школе искусств 19 декабря провели лекционный час, посвященный Дню ракетных войск стратегического назначения. Участниками встречи стали сотрудники и воспитанники школы, жители округа, а также заместитель председателя Совета депутатов Руслан Шаипов.

Участникам лекции рассказали о ключевых этапах развития войск и их современном значении. Так, слушатели узнали, что одним из первых образцов стратегических ракет стал комплекс Р-7. С его помощью в 1957 году ввели первый искусственный спутник Земли.

«Ракетные войска – гордость нашей армии. Высокий профессионализм и преданность делу ветеранов создают прочный фундамент для современного оборонного потенциала страны», – сказал Руслан Шаипов.

Мероприятие не ограничилось лекцией. Воспитанники школы искусств подготовили музыкальные и художественные номера.