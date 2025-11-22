Лекция ко Дню ракетных войск и артиллерии прошла в Химках

Тематический творческий вечер организовали в детском саду «Белоснежка» в Химках. Собравшимся рассказали о службе в ракетных войсках и артиллерии.

Участниками встречи стали родители воспитанников и педагоги. ИХ поприветствовал председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

«Очень важно сохранять нашу историческую память и чтить защитников Родины — тех, кто во все времена обеспечивал безопасность и суверенитет нашей страны. Ракетные войска и артиллерия — это ее надежный щит. Рассказывая об этом, мы воспитываем чувство гордости и уважения к армии», — сказал Сергей Малиновский.

Гости узнали историю ракетных войск и артиллерии в России. Воспитанников детского сада и их педагоги исполнили стихи и песни, посвященные военнослужащим.

«Сегодня, когда наши воины сражаются за будущее России, помогать им — наш общий долг. Я горжусь тем, что в Химках с первых дней спецоперации организован мощный сбор гуманитарных грузов. За это время общими усилиями волонтеров, жителей, предпринимателей и активистов партии „Единая Россия“ удалось собрать и отправить на передовую более 600 тонн помощи», — добавил муниципальный депутат Руслан Шаипов.